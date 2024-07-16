«بيت الخير» تنفق 87.4 مليون درهم في 6 أشهر

أعلنت «بيت الخير» أنها أنفقت، خلال النصف الأول من العام الجاري، مبلغ 87 مليوناً و438 ألفاً و831 درهماً، بلغ عدد المستفيدين منه 19 ألفاً و723 أسرة وحالة.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق «بيت الخير الذكي» للتبرع أو طلب المساعدة خلال ستة أشهر، 23 ألفاً و319 مستخدماً وزائراً، أما عدد العمليات الخيرية التي أنجزت من خلاله فبلغ 33 ألفاً و127 عملية، ما يعكس حجم النشاط الخيري الذي تشهده الجمعية، وسهولة التواصل عبر تطبيقاتها الرقمية.

وجاء في التقرير النصف سنوي للعام الجاري، أن مدفوعات الحالات التي تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، بلغت 7 ملايين و851 ألف درهم، استفادت منها 543 أسرة، إضافة إلى ثلاثة ملايين و605 آلاف و247 درهماً، أُنفقت على أسر الأيتام التي بلغ عددها 376 أسرة.

كما بلغت قيمة الدعم الغذائي الشهري منذ بداية العام، مليونين و844 ألفاً و500 درهم لمصلحة 507 أسر.

وبلغ عدد الأسر المواطنة المستفيدة من مشروع دعم الإسكان، الذي أنفق حتى نهاية يونيو ثلاثة ملايين و663 ألفاً و759 درهماً، نحو 769 أسرة.

كما استفادت الأسر المواطنة الأقل دخلاً من مساعدات رمضانية من خلال مشروع المير الرمضاني وزكاة الفطر والعيدية، بقيمة 16 مليوناً و412 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مشروع الأضاحي الذي أنفق مليوناً و300 ألف درهم، ومشروع المواد الغذائية السنوي، الذي بلغ الإنفاق عليه أربعة ملايين و889 ألفاً و390 درهماً.

وأولت «بيت الخير» الدعم الإنساني والمجتمعي اهتماماً أكبر، من خلال برنامج «فزعة» الذي يُعنى برفع الكرب والمعاناة عن آلاف الأسر والحالات التي تعاني العجز والتعثر المالي والاقتصادي، فقدمت مساعدات طارئة خلال هذا العام بقيمة 43 مليوناً و801 ألف و855 درهماً، استفاد منها آلاف المواطنين والمقيمين.

وشمل الدعم الإنساني أيضاً، دعم المرضى من خلال مشروع «علاج» بقيمة ثلاثة ملايين و266 ألفاً و130 درهماً، أسهم فيها برنامج «بيت الخير» الجديد على إذاعة وتلفزيون دبي «تداوي» الذي أنفق مليونين و901 ألف و159 درهماً، استفاد منه 68 مريضاً.

وأسهمت الجمعية في تسديد مديونيات مالية عن مواطنين حبسوا بسبب تلك المديونيات بمليونين و659 ألفاً و624 درهماً ضمن مشروع الغارمين.