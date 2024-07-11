«غُرف دبي» تتبرّع بـ 15 مليون درهم لمصلحة مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

قدمت غُرف دبي تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم لدعم مشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها أمس مع مؤسسة الجليلة، حيث يأتي الدعم في إطار مسؤولية غُرف دبي تجاه المجتمع وحرصها على دعم مؤسسات ومنظومة الرعاية الصحية في دبي، والتي تشهد تطوراً مستمراً في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الرعاية الصحية من أجل ضمان أرقى أشكال التشخيص والعلاج.

وقّع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضو مجلس إدارة دبي الصحية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، وذلك في مقر غرف دبي.

وقال عبدالعزيز الغرير: «تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية باعتبارها أولوية وطنية، تحرص غُرف دبي على دعم المشاريع الوطنية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتطور الخدمات المجتمعية لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

من جهتها، أعربت رجاء القرق، عن شكر المؤسسة لهذه اللفتة الكريمة من قبل غرف دبي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية المشتركة والتبرعات النبيلة تندرج تحت مظلة نهج القيادة الرشيدة التي تدعم العمل الخيري، باعتباره من أبرز ركائز التنمية المستدامة في الدولة، كما أنها تنسجم مع مساعي «دبي الصحية» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.