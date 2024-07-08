«إسلامية دبي» تطلق التقويم الهجري الإلكتروني عبر «دلوك»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي التقويم الهجري الإلكتروني الجديد 1446هـ، عبر تطبيق «دلوك».

وقال مدير عام الدائرة أحمد درويش المهيري: «إن الإطلاق الإلكتروني الجديد يتناسب مع تطور استراتيجية حكومة دبي الرقمية، ويتم إطلاق الخدمة عبر تطبيق (دلوك) لأول مرة، إذ تقوم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بتأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المنوطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، وابتكار منظومة استباقية متكاملة وخدمات مترابطة لتنمية الوعي الديني بمعايير عالية، حسب الأسس العلمية والشرعية والفلكية الدقيقة، من خلال إطلاق التقويم الهجري الإلكتروني المبتكر لعام 1446هـ عبر تطبيق (دلوك) الذي يتميز بسهولة الاستخدام، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على التاريخ الهجري المحدّث ومواقيت الصلاة بدقة فائقة».

وأضاف: «سيتم التحديث الدائم للتطبيق لتتم مزامنته مع الاختلافات الوقتية الحاصلة في رؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، ما يضمن تقديم المواقيت الدقيقة للأشهر الهجرية، كما يُمكّن المستخدمين من البحث عن المناسبات الإسلامية المقبلة بضغطة بسيطة».

وأهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مسبقاً عام 1445هـ، تطبيق «دلوك» لجميع المسلمين حول العالم وهو تطبيق جديد لحساب مواقيت الصلاة واتجاه القبلة يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات المتخصصة، ويتمتع بمزايا عديدة أبرزها: أنه يوفر مواقيت صلاة دقيقة وموثوقاً بها مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في أغلب الدول الإسلامية، ودقيقة لغيرها من دول العالم، كما يعرض اتجاه القبلة بطرق متعددة، كالبوصلة والواقع المعزز، وصورة 360 درجة للكعبة المشرفة، وكذا من خلال الخريطة.

ويسمح التطبيق الجديد بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بدقة وتلقائية، واختيار اسم المدينة المخزنة فيه، من بين نحو 50 ألف مدينة تتبع 190 دولة، أو عن طريق المكان الذي تحدده على خريطة العالم.