اتفاقية بين «الجليلة» و«النهضة النسائية» لدعم المرضى

وقعت «مؤسسة الجليلة»، أمس، مذكرة تفاهم مع «جمعية النهضة النسائية» بدبي، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بالمبادرات الخاصة بدعم المرضى والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

ويسهم توقيع المذكرة في الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، والابتكار في مجال الرعاية الصحية، حيث تدعم تحقيق أفضل النتائج التي تخدم المصلحة العامة، بما ينسجم مع رسالة «دبي الصحية» الرامية إلى خدمة الإنسان، وصنع مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء.

وتشمل مجالات دعم المرضى التي تندرج في إطار مذكرة التفاهم، تنظيم مبادرات وأنشطة، لتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي للمرضى، إضافة إلى جلسات التشخيص والرعاية المنزلية وغيرها من مبادرات تسهم في تعزيز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية.

وتنص المذكرة على حشد الجهود المشتركة، لإرساء معايير من شأنها تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات واللوائح والقوانين الحالية، وتطبيقها على مستوى المؤسسة والجمعية، بهدف الارتقاء بالكفاءات، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.