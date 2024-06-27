«أم سعيد» بحاجة إلى 14 ألف درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي

تعاني المسنة القمرية (أم سعيد - 84 عاماً) أمراضاً مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وأصيبت أخيراً بمشكلات صحية في العيون، وتحتاج إلى أخذ أدوية وعقاقير طبية بشكل منتظم، وفي حال عدم تناولها ستتدهور حالتها الصحية، وحالياً المريضة بحاجة إلى 14 ألفاً و25 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي، والاستمرار في تلقي العلاج بمستشفى توام بالعين، والمشكلة أن إمكانات أسرتها المالية وظروفهم الصعبة تحول دون تدبيرهم مبلغ تجديد الضمان الصحي، لذا يناشدون أهل الخير مساعدتهم على ذلك خوفاً على حياة والدتهم من الخطر.

وتروي ابنة المريضة (أم سعيد - 84 عاماً) قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة إن حالتها الصحية تدهورت كثيراً في أواخر عام 2023، إذ أصيبت بمشكلات صحية في العيون، أفقدتها الرؤية بشكل واضح، بسبب ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى أنها تعاني أيضاً مرض السكري منذ سنوات عدة، ما تسبب لها بظهور هذه الأمراض المزمنة.

وأضافت: «نتيجة تدهور وضع والدتي الصحي، أخذتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتها، طلب منا إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وأظهرت الفحوص أنها تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم ومعدل الكوليسترول، ولابد من الالتزام بأخذ أدوية السكري بشكل منتظم، مع اتباع نظام غذائي خاص، وممارسة رياضة المشي».

وقالت الابنة: «كان لدى والدتي بطاقة تأمين صحي تغطي تكاليف أدويتها، ولكن منذ ثلاثة أشهر انتهت صلاحيتها وواجهنا صعوبة في توفير أدويتها، حيث إننا حالياً لا نستطيع شراءها لعدم قدرتنا المادية على ذلك، وحاولنا تجديد البطاقة ولكن دون جدوى».

وأضافت أن كلفة الأدوية والعقاقير الطبية التي تحتاجها والدتي باهظة جداً وتفوق قدرتنا المادية كذلك.

وشددت: «والدتي بحاجة إلى 14 ألفاً و25 درهماً، لتجديد بطاقة الضمان الصحي حتى تتمكن من تلقي العلاجات اللازمة لها، ونحن عاجزون تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من تكاليف بطاقة الضمان الخاصة بها».

وتابعت ابنة المريضة: «في عام 2012 توفي والدي، تاركاً أسرته المكونة من والدتي الطاعنة في السن وشقيقي من دون مصدر دخل، وظل يبحث جاهداً للحصول على وظيفة تساعدنا في تغطية قوت يومنا».

وتابعت: «عمل شقيقي مندوباً لتوصيل الأغراض براتب بسيط يقارب 1500 درهم شهرياً، يدفع منه إيجار المسكن 700 درهم شهرياً، والبقية تذهب لمصاريف المأكل والمشرب، وكلنا أمل أن تمتد إلينا أيادي أهل الخير، لمساعدة الأسرة في تدبير تكاليف بطاقة الضمان الصحي للوالدة وإنقاذ حياتها من الخطر».

. (أم سعيد) أصيبت بمشكلات صحية في العيون، أفقدتها الرؤية بشكل واضح.