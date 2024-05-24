«ديوا» تعزز حصول ذوي الإعاقة السمعية على خدماتها

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد الطاير، التزام الهيئة بتوفير مرافق ومعلومات وخدمات دامجة لأصحاب الهمم، تضمن وصولهم إلى كل المرافق والمعلومات، وحصولهم على جميع خدمات الهيئة، على قدم المساواة مع الآخرين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وقال الطاير، إن الهيئة أضافت مترجم لغة إشارة رقمياً مدعوماً بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، وترجمة محتوى موقعها الإلكتروني إلى لغة الإشارة على مدار الساعة. وأضاف أن الهيئة توفر أيضاً خدمة «أشر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، التي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، مشيراً إلى أن الخدمة تتوافر على مدار الساعة على تطبيق الهيئة الذكي، حيث ارتفع عدد موظفي الهيئة المدربين على لغة الإشارة إلى 770 موظفاً، 22 منهم يحملون شهادة الدبلوم في لغة الإشارة.

ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100%، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21%.

وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.27%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.48%.

وفازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم»، ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024. كما حصلت على الشهادة الذهبية «مؤهل للجميع» التي تقدمها بلدية دبي، وذلك عن مبانيها الـ10 التي تم تقييمها حتى الآن.