«تعاونية الاتحاد» تدعم برامج «الإمارات لمتلازمة داون»

وقّعت «تعاونية الاتحاد» اتفاقية مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، لرعاية ودعم برامجها السنوية «رعاية ماسية»، وذلك ضمن أهداف التعاونية في تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام في الدولة وبرامج ومشروعات الرعاية الإنسانية والمجتمعية المحلية.

وأفادت التعاونية في بيان، أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الدكتورة منال جعرور، وقعا اتفاقية التعاون.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار برامج تعاونية الاتحاد لتعزيز أواصر التعاون مع الجمعيات ذات النفع العام، حيث تشمل تقديم الدعم والرعاية لبرامجها الموجهة لمنتسبي الجمعية من خلال فتح الفصول التعليمية والتأهيلية، ورعاية تنظيم البطولات الرياضية الخاصة لذوي متلازمة داون وأصحاب الهمم، وصيانة خدماتها، وغيرها من البرامج الأخرى.

وقال الهاشمي، إن الهدف من الاتفاقية تعزيز مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي في نفوس جميع الفئات المجتمعية، وعلى وجه الخصوص الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التعاونية تهتم بدعم ورعاية برامج المؤسسات المجتمعية التي لها مردود كبير وإيجابي على أفراد المجتمع، إذ إنها تسعى من خلال بنود هذه الاتفاقية إلى توفير كل أشكال الدعم لبرامج جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بما يرسخ مكانتها المجتمعية.

من جهتها، قالت جعرور، إن «لتعاونية الاتحاد دوراً كبيراً وريادياً ومستمراً في دعم أنشطة وخدمات الجمعية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وتقديم خدمات نوعية بمعايير عالمية لتحسين جودة حياة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، واستشراف مستقبلهم، وتمكينهم ودمجهم الشامل في المجتمع، وعلى جميع الأصعدة».