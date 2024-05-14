12.3 مليون درهم مساعدات سكنية قدمتها «خيرية الشارقة» في 2023

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها المالية 12.3 مليون درهم، استهدفت 1147 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عبدالله سلطان بن خادم، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن استقرارها، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم مساعدات صيانة وترميم مساكن الأسر المتعففة من خلال إطلاق مبادرة «ترميم»، وهي مبادرة مستقلة بذاتها تستهدف من خلالها الجمعية توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدات السكنية.

وأضاف أن الجمعية تستقبل طلبات المتعاملين على مدار الأسبوع من خلال الموقع الإلكتروني، وفي حال استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة فسيتم مباشرة إجراءات الدراسة الميدانية، ورفع تقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة لوضع قرارها من حيث الأحقية في الحصول على المساعدة من عدمه.