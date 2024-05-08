«تداوي» يرفع عطاء «بيت الخير» إلى 17.2 مليون درهم

استأنفت إذاعة «نور دبي» بث برنامجها الإنساني «تداوي» الذي تتم إذاعته بمبادرة مشتركة بين جمعية بيت الخير ومجموعة تداوي الصحية في دبي، ليرفع عطاء منصات «بيت الخير» إلى 17.2 مليون درهم.

وكان البرنامج أُطلق في شهر رمضان الماضي، حيث تم خلاله توفير العلاج والرعاية الصحية والعمليات الجراحية لـ56 مريضاً من مصابي الأمراض المزمنة والمستعصية بتبرعات بلغت مليونين و700 ألف درهم.

ويذاع البرنامج يوم الأربعاء أسبوعياً بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً على إذاعة وشاشة «نور دبي»، لجمع التبرعات لمصلحة الحالات الإنسانية المستحقة التي يتم ترشيحها من مستشفى تداوي أو جمعية بيت الخير، للمساعدة في توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان حاجي ناصر: إن «البرنامج يهتم بالحالات المرضية محدودة الدخل من الجنسيات كافة، والتي تعاني عجزاً مالياً يحرمها من الحصول على العلاج اللازم».

وأضاف: «يستقبل مستشفى تداوي الحالات المرضية المستحقة، ويوفر لها الفحص الطبي والعلاج، ويجري الكادر الطبي العمليات الجراحية اللازمة لها، وصولاً إلى الشفاء الكامل».

من جانبه، أكد نائب مدير عام «بيت الخير»، سعيد مبارك المزروعي، حرص الجمعية على إطلاق مبادرات نوعية، لمساعدة أكثر الناس حاجة.

وقال: إن «برنامج تداوي الذي تنفذه (بيت الخير) بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي، يؤكد حرص الجمعية على توظيف الإعلام في خدمة الأسر والحالات الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال برنامج إذاعي وتلفزيوني، يهتم بالشأن الخيري، ليكون نموذجاً متفرداً للخير، حيث يهدف إلى الإسهام في جمع التبرعات، لتعزيز الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى المقيمين المتعثرين مادياً أو أولئك الذين لا يغطي تأمينهم الصحي الحالات الحرجة والصعبة التي تفوق قدرتهم على دفع مصاريفها، ضمن مشروع (علاج) الذي تنفذه الجمعية، لدعم المرضى المعسرين».