«سالك» تدعم «دبي للتوحّد» بـ 200 ألف درهم

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن تبرّعها بمبلغ 200 ألف درهم، لمركز دبي للتوحّد، تماشياً مع التزامها بإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع، وذلك على هامش الحملة السنوية الـ18 للتوعية بالتوحد التي ينظمها المركز لمدة شهر واحد، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.

وتأتي هذه المساهمة التي قدّمتها «سالك» للمركز، لتؤكّد التزام الشركة بدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات، إذ تعمل الشركة على دعم الجهود طويلة الأمد التي يقودها المركز، لتحسين جودة حياة الأفراد المصابين بالتوحد في جميع أنحاء الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم الحداد: «نحرص في (سالك)، من خلال هذه المساهمة وفي إطار التزامنا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة، على دعم الشمولية في المجتمع، والمساهمة في تحسين الرفاهية المجتمعية لأفراده».

وأضاف: «نسعى إلى تقدير جهود الأطفال المصابين بالتوحد وعائلاتهم وتكريمها، لاسيما في ظلّ ما يواجهونه من تحديات في حياتهم اليومية» مؤكداً «نلتزم، في إطار جهودنا كمجتمع متماسك، بتقديم الدعم الجماعي للأفراد المصابين بالتوحد والاعتراف بدورهم».

يشار إلى أن ملايين الأفراد حول العالم يعانون اضطراب طيف التوحد، ما يخلق تحديات تؤثّر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوكيات.

ويتيح اعتماد استراتيجيات الدعم المناسبة وتخصيص الموارد اللازمة، فرصة مميزة أمام الأفراد المصابين بالتوحد للتفوّق، وتقديم مساهمات فاعلة للمجتمع.