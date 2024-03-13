«تعاونية الاتحاد» تدعم «فطوركم سحورهم 6»

وقعت «تعاونية الاتحاد»، مذكرة تعاون مع مؤسسة «كوتوبيا» للمسؤولية الاجتماعية، بهدف دعم مبادرة «فطوركم سحورهم 6»، إحدى المبادرات المجتمعية التي تدعمها التعاونية منذ انطلاق دورتها الأولى.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، وقع المذكرة عن التعاونية، فيما وقعها عن «كوتوبيا» المدير التنفيذي للمؤسسة، يوسف أحمد العبيدلي.

وتهدف مبادرة «فطوركم سحورهم 6» إلى نشر ثقافة حفظ النعمة، وتشجيع أفراد المجتمع على التطوع في المبادرات المجتمعية، والتغلب على مظاهر البذخ والإسراف في الطعام، والتقليل من نسبة الفاقد الزائد على الحاجة.

وقال البستكي: «إن (التعاونية) تحرص في كل عام على دعم مبادرة (فطوركم سحورهم)، وذلك تطبيقاً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تعده ضمن أولوياتها في دعم المبادرات المجتمعية»، مؤكداً أن «التعاونية مستمرة بتقديم جميع أشكال الدعم للمؤسسات المجتمعية التي تخدم المجتمع». من جانبه، أشاد العبيدلي بدور «تعاونية الاتحاد» المجتمعي، ودعمها لمبادرة «فطوركم سحورهم» منذ انطلاقها، حيث يتم تنظيم هذه المبادرة في شهر رمضان من كل عام، وذلك للإسهام في نشر ثقافة حفظ النعمة بنموذجها المبتكر، وتوعية المجتمع بأهمية عدم الإسراف بالطعام لأضراره السلبية.