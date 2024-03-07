«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني

بدأت جمعية بيت الخير في الأسبوع الثالث من شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له ستة ملايين درهم، ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق 59.4 مليون درهم.

وأفادت الجمعة في بيان، أمس، بأنه سيتم الانتهاء من المشروع واستلام المستحقين للمواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وذلك وفق نظام التوزيع الأسهل للمستحقين من الأسر المسجلة لدى الجمعية في كل إمارة، موضحة أن الأسر ستتسلم المير عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع الجمعيات المعتمدة في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لاستلام المير الرمضاني، حيث تستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان.

وأضافت أنه سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني، لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة، وتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 و3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة.

وأتاحت «بيت الخير» للراغبين في دعم الأسر محدودة الدخل باحتياجاتها الرمضانية، التبرع عبر تطبيقها الذكي، وموقعها الإلكتروني: www.beitalkhair.org، كما خصّصت خدمة «ساعد تسعد» الإلكترونية، التي تتيح للمحسن أن يساعد من يعرف من أقربائه أو أصدقائه، ممن يتحرجون من الإفصاح عن ضيق ذات اليد، ويتعففون عن السؤال، فيسميه، ويزود الجمعية بعنوانه، ويحدد قيمة السلة الغذائية أو «الكوبون» الذي يود أن يتبرع له به.