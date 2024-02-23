على مكتب المسؤول

بلدية دبا الفجيرة

نعاني نحن مرتادي شاطئ العكامية في دبا الفجيرة، قيام آخرين برمي الأكياس البلاستيكية وعبوات المشروبات الغازية وبقايا الطعام عند أشجار السمر المنتشرة على طول الشاطئ، وهذا يعد سلوكاً غير حضاري، علماً بأن أشجار السمر على الشاطئ تعتبر مكاناً للتخييم وقضاء الوقت، فضلاً أن المكان يخلو من حاويات القمامة، لذا نناشد المسؤولين في البلدية بالنظر في هذا الأمر. (أبوسالم)

إدارات المرور في الدولة

نطالب نحن السائقين المسؤولين في إدارات المرور بالدولة، بالنظر في أمر قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على الطرقات بشكل فيه طيش وتهور، أو استخدامهم للهاتف المتحرك أثناء القيادة وعدم ربطهم حزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات التي يقومون بها على الطرقات وتسبب إرباكاً لدى الآخرين، وهذا الأمر مخالف للنظام المروري ويُشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين. (أبوخليفة)

بلديات الدولة

نعاني نحن سكان مناطق في الدولة وجود سيارات مركونة في الساحات الترابية أو المواقف المجانية، وتكون مهملة ومتراكماً عليها الغبار لفترات طويلة، فضلاً عن أنها تحتل مساحة يحتاج إليها سكان المنطقة في إيقاف مركباتهم، ووجودها بهذا الشكل يشوّه المنظر العام للمدينة، لذا أتمنّى من المسؤولين في بلديات الدولة النظر في هذا الأمر، ووضع حل لهذه المركبات المتروكة لفترات طويلة ومهملة بهذا الشكل، وأن تقوم الجهات المعنية بقطرها وحجزها في الساحات المخصصة لها. (أبوحمد)