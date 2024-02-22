«خيرية الفجيرة» تنال شهادة مواصفات الحوكمة

حصلت جمعية الفجيرة الخيرية على شهادة مواصفة الحوكمة من المعهد البريطاني للمعايير BSI، بعد نجاحها في تطبيق نموذج الحوكمة المستند إلى الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة.

ويأتي حصول الجمعية على المواصفة، بعد عمليات تدقيق شاملة، أجراها فريق خبراء ومحكمون دوليون من المعهد البريطاني للمعايير BSI، لضمان توافق عمليات الجمعية مع معايير الحوكمة.

وتسلّم الشهادة في مقر جمعية الفجيرة الخيرية، رئيس مجلس الإدارة سعيد الرقباني، من المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في منطقة الهند والشرق الأوسط فلاديمير شيرني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الجمعية يوسف المرشودي، ومدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير، عمار حسن.

وتوجه سعيد الرقباني بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الدعم المتواصل المادي والمعنوي لأنشطة الجمعية وبرامجها الخيرية والإنسانية.

وهنأ الرقباني أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية بهذا الإنجاز المتميز، في إطار مسيرة التميز والتطوير المؤسسي المستمرة التي تعتمدها الجمعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والتي تأتي نتاجاً للجهود المثمرة، وتأكيداً على كفاءة أداء الجمعية وتطلعها لتعزيز إنجازاتها في خدمة العمل الخيري التنموي، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مفهوم حوكمة العمل الخيري للارتقاء بالخدمات واستدامتها، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة من مستفيدين ومتبرعين وموظفين، وتطبيق معايير الحوكمة، وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة العمل الخيري، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء جميع أقسام وإدارات الجمعية وحوكمتها، في إطار مؤسسي تحكمه الجودة.

من جانبه، هنّأ فلاديمير شيرني، إدارة جمعية الفجيرة الخيرية على الجهود المبذولة، وأثنى على الإنجاز المميز، وقال: «إننا سعداء بالعمل مع جمعية الفجيرة الخيرية، في اعتمادها المعايير العالمية في إدارة العمل الخيري، وعلى وجه الخصوص اعتمادها نموذج حوكمة المؤسسات الرائد عالمياً كأول مؤسسة خيرية في الإمارات ودول الخليج العربي والشرق الأوسط تحصل على شهادة مواصفات الحوكمة ISO 37000:2021 من معهد المعايير البريطانية BSI».

• حصول الجمعية على المواصفة جاء بعد عمليات تدقيق شاملة، أجراها خبراء ومحكمون دوليون من المعهد البريطاني للمعايير BSI.