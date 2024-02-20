على مكتب المسؤول

بلدية أم القيوين

نطالب المسؤولين في بلدية أم القيوين بالنظر في ترك العديد من روّاد المناطق البرية (الكشاتة) نفاياتهم في أماكنها، دون جمعها في أكياس وإلقائها في الحاويات، إذ إن هذا السلوك يضر بالبيئة، ويشوّه المنظر العام للطبيعة، ونستغرب استمرار هذا السلوك، على الرغم من حملات التوعية المتكررة. (أبوسالم)

بلدية أبوظبي

يعاني السائقون بمنطقة مصفح في أبوظبي انتشار باعة متجولين من جنسيات آسيوية، يبيعون عبوات المياه ومكسرات عند معظم الإشارات الضوئية في المنطقة، وهذا الأمر يعتبر غير قانوني، فضلاً عن تأثير هذا على الصحة العامة، لوجود هذه المياه تحت أشعة الشمس، لذا نناشد المسؤولين في بلدية أبوظبي النظر في هذا الأمر. (أبوسلطان)

بنوك الدولة

نكرر نحن المتعاملين مع بنوك محلية شكوانا بشأن الاتصالات المتكررة بنا من موظفي بنوك، في أوقات مختلفة من النهار، عارضين علينا قروضاً وتسهيلات مالية ومرابحات للسيارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، إذ إن هذه الاتصالات سببت لنا إزعاجاً مستمراً، على الرغم من أننا نطلب منهم عدم معاودة الاتصال، ورفضنا لهذه العروض التي تقدمها البنوك، خصوصاً أن الاتصالات نتلقاها من أفرع عدة في إمارات مختلفة، لذا نطالب المسؤولين في بنوك الدولة بوضع ضوابط لتقديم العروض البنكية عبر الهاتف. (أبوفارس)