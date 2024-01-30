«دبي لرعاية النّساء والأطفال» تُطلع منتسبين من «الداخلية» على أفضل الخدمات الإيوائية

عرّفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عدداً من منتسبي وزارة الداخلية، بأفضل الممارسات والمهارات في مجال حماية الأطفال، وطرق تحسين الخدمات الإيوائية، لضمان بيئةٍ آمنةٍ وصحية للأطفال المحتاجين. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل، يهدف إلى تعزيز مهارات الحماية والرعاية لدى فرق العمل المختصة في ميدان حماية الطفل.

وأعربت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، عن سعادتها بهذا التعاون المثمر بين المؤسسة ووزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن استقبال عدد من منتسبي الوزارة في إطار برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل، يهدف إلى تعزيز مهارات الحماية والرعاية لدى فرق العمل المختصة في ميدان حماية الطفل، وتمكينهم من التفاعل مع تحديات حماية الطفل في المجتمع، مُؤكدةً التزام المؤسسة تقديم بيئة تعلمٍ مُثلى، وفرص تدريب متقدمة للمشاركين، لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في خدمة هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق الأطفال، وتوفير البيئة الملائمة لتنميتهم، ويزود الأفراد بمختلف الأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات ذات الصلة، مؤكدةً استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية الطفل، والمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة لتحقيق أهدافها الرامية إلى النهوض بواقع النساء والأطفال في المجتمع.

وتعرف المنتسبون إلى خدمات حماية ورعاية تأهيل الأطفال من مختلف الفئات، سواء كانوا من ضحايا العنف الأسري أو الاتجار في البشر أو أصحاب الحالات الإنسانية، كما استعرضت المؤسسة أمام المنتسبين منظومة إدارة الحالة، وكيفية التعامل مع الأطفال من قبل فريق متعدد التخصصات، وكيفية تكامل الخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية والإيوائية لحماية وتأهيل الأطفال.

واطلع منتسبو وزارة الداخلية على غرف العلاج باللعب، والاستشارات الأسرية، والعلاج الجمعي، بالإضافة إلى بعض المرافق الإيوائية، وتعرفوا إلى أفضل الممارسات والخدمات الإيوائية المقدمة للنساء والأطفال، وتمكنوا من فحص وتقييم البرامج المختلفة التي تقدمها المؤسسة، ما يمثل خطوةً مهمة نحو تحسين التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

يُشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي كخطوةٍ فاعلة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص، ويبرز التزام مُؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال تعزيز الوعي وتوفير الرعاية والدعم للشرائح المستهدفة في المجتمع.