26 جهة تشارك بمعرض توظيف أصحاب الهمم

افتتح مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، معرض جامعة الشارقة لتوظيف أصحاب الهمم، الذي ينظمه مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة، ويعد منصة يجتمع من خلالها الباحثون عن عمل من أصحاب الهمم، والمؤسسات التي تطمح لتوظيفهم وتطوير بيئة ذات توظيف دامج. ويتيح المعرض الفرصة أمام الطلبة والخريجين من أصحاب الهمم من مختلف التخصصات والكليات، بالاطلاع على عدد كبير من فرص العمل الوظيفية المتوافرة حالياً، والمستقبلية، في مختلف المؤسسات والشركات المحلية الرائدة، وتسهيل عملية التواصل معهم.

يشارك في المعرض أكثر من 26 جهة من مختلف المؤسسات والشركات المحلية الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بهدف تعريف الطلبة بخدمات المؤسسة واستقطابهم للفرص التدريبية والوظيفية المتاحة لديهم في التخصصات المختلفة، والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم المكتسبة خلال المرحلة الدراسية في الجامعة، وضمان توفير أفضل الفرص لهم لمساعدتهم في الالتحاق بسوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، أهمية المركز الذي يعمل على دعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم، وتقديم أفضل الممارسات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والوظيفية لهم، موضحاً أن الجامعة تطرح مساقات متخصصة، كمساق مبادئ الترجمة الإشارية كمتطلب جامعة لتعزيز الوعي المجتمعي والجامعي بقضايا وشؤون أصحاب الهمم، ما يسهم في تعزيز مكانتها محلياً وعربياً وإقليمياً، حيث تجاوز أعداد الخريجين من الجامعة 217 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة الحاليين 230 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن العمل مع أصحاب الهمم ورعايتهم وتمكينهم يحتاج من الجميع تضافر الجهود للوصول بهم إلى أقصى ما تمكنهم قدراتهم، في ظل بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة والراعية.