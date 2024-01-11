«أربعينية» مصابة بسرطان القولون تضع مولودتها بنجاح

أجرى فريق طبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، عملية ولادة معقدة لمريضة من جنسية عربية تبلغ من العمر 41 عاماً، مصابة بسرطان القولون في مرحلة متقدمة، حيث وضعت مولودتها بنجاح في الأسبوع الـ36 من الحمل، بعد متابعة دقيقة لحالة الأم من خلال التنسيق بين تخصصات طبية عدة، ما أسهم في خروج المولودة (فاطمة) بصحة ممتازة.

واكتشفت الأم إصابتها بسرطان القولون في مرحلة متقدمة خلال متابعة حملها، حيث شعرت بآلام شديدة في البطن، اعتقدت في البداية أنها آلام ناتجة عن الحمل إلى أن راجعت الأطباء واكتشفت إصابتها بسرطان القولون، وقررت متابعة حالتها في مدينة برجيل الطبية.

وأوضح مدير خدمات الأورام في مستشفيات برجيل، البروفيسور حميد الشامسي، أن المريضة وضعت طفلتها (فاطمة) بنجاح قبل أيام وهي بخير وصحة جيدة، مشيراً إلى أن الأم أصيبت بسرطان القولون في مرحلة متقدمة، وقدمت إلى مدينة برجيل الطبية بعد أخذها آراء متضاربة، وتم إجراء تقييم كامل لحالتها وتنسيق بين تخصصات طبية منها الفريق المتخصص في علاج حالات السرطان المعقدة أثناء الحمل، وتم ذلك بالتعاون مع فريق الحمل والولادة وفريق مختص بتقييم ورعاية الأجنة في أثناء فترة الحمل.

وقال الشامسي: «بدأنا خطة علمية وفق أفضل التوصيات الطبية المعتمدة وقمنا في البداية بدعم والدة فاطمة وأهلها نفسياً ومعنوياً، وبدأنا علاجاً كيماوياً لجلسات عدة بسبب تقدم حالة الورم وانتشاره، مع مراعاة الجنين وصحته، ثم قام فريق التوليد بمتابعة عملية الولادة»، مشيراً إلى أن حالة الطفلة المولودة ممتازة، فيما ستستمر الأم في تلقي العلاج الخاص بسرطان القولون، حيث ستخضع لجراحة استئصال الورم الذي امتد إلى المنطقة المحيطة بالقولون والكبد. وتناقش اللجنة العلمية لمدينة برجيل الطبية أسبوعياً الحالات المرضية، إذ تتكون اللجنة من أطباء الجهاز الهضمي وجراحة الثدي وجراحة وزراعة الأعضاء وطب النساء والولادة والأشعة التداخلية والطب النووي والعلاج الإشعاعي والرعاية التلطيفية للمرضى المصابين بالأورام وأمراض الدم وزراعة نخاع العظم لحالات السرطان المستعصية والعلاجات الموجهة والذكية لمرضى السرطان التي تستهدف الخلايا السرطانية وتحافظ على الأنسجة المحيطة من العلاج الهرموني.

البروفيسور حميد الشامسي:

• حالة الطفلة المولودة ممتازة وصحتها جيدة.