«الفارس الشهم 3» تستكمل برنامج مسابقات التفريغ النفسي والترفيهي للأطفال النازحين في رفح

استكملت عملية «الفارس الشهم 3»، برنامج مسابقات التفريغ النفسي والترفيهي للأطفال النازحين في مدرسة القادسية في رفح، وذلك للتخفيف من معاناتهم وأسرهم، إثر الظروف القاسية التي يعيشونها.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها الإمارات، تجسيداً لالتزامها بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، حرصت خلاله الدولة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذا البرنامج، جاء في الوقت المناسب، لإعانتهم وأطفالهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

• ذوو الأطفال أعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.