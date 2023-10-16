24 ألف درهم تحرم «علي» و«ريم» التعليم

يواجه «أبوعلي»، ظروفاً مالية قاسية منعته من تدبير الرسوم المدرسية لطفليه «علي وريم»، والبالغة 24 ألفاً و160 درهماً، الأمر الذي يحرم الطفلين استكمال مشوارهما التعليمي للعام الدراسي 2023-2024. وروى «أبوعلي» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً، إن «حالتي المالية ساءت جداً منذ خسرت وظيفتي قبل عامين، حيث أعلنت الشركة التي كنت أعمل بها إفلاسها وأنهت خدماتي مع مجموعة من الموظفين، وأصبحت منذ تلك الفترة بلا عمل، وبدأت الديون تتراكم على عاتقي حتى أصبحت غير قادر على تدبير الكثير من متطلبات حياة الأسرة المعيشية، ورسوم المدارس لأبنائي».

وأضاف «حاولت جاهداً البحث عن أي فرصة عمل، إلى أن حصلت على وظيفة منذ أشهر عدة في إحدى الشركات الخاصة، براتب شهري قدره 4350 درهماً، أنفق منه 1900 درهم للإيجار، وما تبقي من المبلغ بالكاد يغطي تكاليف حياتنا المعيشية وسداد بعض الديون المترتبة علينا».

وأكمل «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، التي تتكوّن من ستة أفراد، لذلك فإن إنهاء خدماتي، وصعوبة حصولي على عمل، انعكس سلباً على استقرارنا الأسري، ما أدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقي، ومنعني أيضاً من دفع الرسوم الدراسية لابني (علي) وابنتي (ريم)، وأشعر بتأنيب الضمير من احتمالية حرمانهما دراستهما كبقية زملائهما في المدرسة».

وتابع الأب «ابنتي (ريم) حالياً في الصف الثاني عشر، و(علي) في الصف العاشر في إحدى المدارس الخاصة في مدينة العين، وهما من الطلبة المتفوقين دراسياً، لكنهما لن يتمكنا من استكمال مشوارهما التعليمي للعام الدراسي الجاري بسبب عدم دفع الرسوم، وترفض إدارة المدرسة، السماح لهما بالعودة إلى مقاعد الدراسة في حال التخلف عن دفع الرسوم كاملة». ويناشد «أبوعلي» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون لطفليه حتى يتمكنا من مواصلة مشوارهما التعليمي أسوة بزملائهما في المدرسة.

• الأب المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 6 أفراد.