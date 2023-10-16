«أبناؤنا أمانة» تسعد الأطفال بهدايا مدرسية

نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الفهيم، مبادرة لتوزيع هدايا مدرسية تشمل حقائب ومحافظ وأقلاماً على عدد من الأطفال والأسر ضمن حملة «أبناؤنا أمانة»، ترسيخاً لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

وجرى ضمن الفعالية، تعريف الطلبة بدورية الطفل وأهدافها في ترسيخ التوعية والثقافة المرورية.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمود يوسف البلوشي، أن المبادرة تأتي تماشياً مع نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي، وضمن استراتيجية شرطة أبوظبي لإسعاد أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.

وأشاد مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز أبوظبي، سالم سلطان السويدي، بالتعاون المثمر مع شرطة أبوظبي في مختلف الفعاليات المجتمعية والإنسانية، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجانبين إلى إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الطلبة.

وأعربت الأسر والأطفال المستفيدون من المبادرة، عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الإنسانية من قبل شرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة الفهيم.

• المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.