على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

يعاني مرتادون لشاطئ الكورنيش في الفجيرة، وجود كلاب سائبة تسير على الكورنيش وفي المناطق القريبة منه. ما يؤدي إلى انزعاجهم من هذه الظاهرة، خصوصاً خلال الفترة المسائية. وناشدوا مسؤولي بلدية الفجيرة التعامل مع هذه الظاهرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبطها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة مرتادي الشاطئ. (أبوعامر)

بلديات

شكا سكان في مناطق مختلفة، من عودة ظاهرة بصق بعض الأشخاص في الشوارع ومن نوافذ المركبات، خصوصاً من قبل بعض الأفراد غير الملتزمين بالسلوكات العامة، ما قد يتسبب في انتشار بعض الأمراض ويضر بصحة المجتمع ويشوّه المظهر العام. وطالبوا البلديات بتشديد العقوبة على المخالفين من أجل القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية الدخيلة على المجتمع. (أبوفاطمة)

بلدية العين

يشكو زوار للحدائق عامة في مدينة العين، من رمي بعض الأشخاص بقايا الطعام والقمامة وعبوات المشروبات والأكياس البلاستيكية بشكل عشوائي في المناطق غير المخصصة لها، بعد الانتهاء من رحلتهم في الحدائق. وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الحدائق لضبط المخالفين، وتوعية الزوار بأهمية وضع القمامة والمخلّفات في الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على المنظر الجمالي العام للحدائق، والصحة العامة للزوار. (علي الكعبي)