جامعة دبي تقدم 16 نوعاً من المنح الدراسية

أعلنت جامعة دبي عن تقديم منح كاملة وجزئية للمتفوقين في العام الأكاديمي الجديد، يتجاوز عددها 16 نوعاً لمرحلة البكالوريوس في كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في التخصصات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، استحداث برامج جديدة اعتباراً من العام الجامعي الجديد (سبتمبر المقبل)، تتضمن في مرحلة البكالوريوس طرح ثلاثة برامج جديدة في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

وأفادت إدارة الجامعة بأن هناك عدداً من المنح التي تقدمها لمرحلة البكالوريوس، من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة، باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات، وكذلك المنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى، وخفض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية من داخل الدولة وخارجها، وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوّعة، منها منحة وزارة التربية والتعليم، ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل، لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر، و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20% لأصحاب الهمم، و35% لحاملي بطاقة «إسعاد»، ومن 15%-30% لأصحاب بطاقات (حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر)، وموظفي الجامعة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى العديد من المنح الأخرى.