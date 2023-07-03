مجلس «السيوح» يسدل الستار على فعاليات العيد

أكد مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى نجاح فعالياته خلال عيد الأضحى المبارك، خلال لقاءاته التي عقدها في مقره بمدينة الشارقة طوال أيام العيد.

كما أكد أن الحضور اللافت للأسر والعوائل أسهم بشكل لافت وكبير في تحقيق منظومة أعمال المجلس لخدمة المجتمع، وتنمية أواصر التلاقي بين الأسر.

وقدم المجلس فوالة العيد، إلى جانب العيديات للصغار. ونفذ عدداً من الأنشطة التي أسهمت في تحقيق بهجة العيد ونشر الفرحة.

ومع نهاية أيام عيد الأضحى المبارك، يسدل مجلس ضاحية السيوح الستار على فعالياته ولقاءاته، التي عكست روح التلاقي الاجتماعي والتزاور.

وقال رئيس المجلس، يوسف عبيد حرمول الشامسي، إن مجلس ضاحية السيوح يدرك دوره الفعال والتنموي، ومسؤوليته بالأعمال التي من شأنها إدخال البهجة والسرور في نفوس الأهالي والزوار خلال العيد السعيد.