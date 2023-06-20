26 ألف درهم تُنهي معاناة «أبومحمد» مع المتأخرات الإيجارية

يواجه «أبومحمد» ظروفاً مالية صعبة تجعله غير قادر على سداد الأقساط الإيجارية للمسكن الذي يؤوي أفراد أسرته.

وتبلغ قيمة المتأخرات 26 ألف درهم، فيما رفع مالك المسكن دعوى قضائية مطالباً بسداد المتأخرات كاملة.

وناشد «أبومحمد»، وهو المعيل الوحيد لأسرته، أصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية حتى لا تفقد أسرته المأوى والمعيل.

وقال «أبومحمد» لـ«الإمارات اليوم»، إنه كان يعيش حياة كريمة ومستقرة خالية من العقبات، واستطاع خلال فترة عمله توفير احتياجات أفراد أسرته الضرورية من المسكن والمأكل وتعليم أبنائه الثلاثة (محمد وعمر ونوف)، الذين يدرسون في صفوف تعليمية مختلفة.

وقال إن إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة كانت تساعده على سداد جزء من الرسوم الدراسية حتى يتمكن أبناؤه من مواصلة مشوارهم الدراسي.

وفي عام 2021 قررت شركة العقارات التي يعمل فيها تقليص رواتب العاملين، فخفضت راتبه إلى 3000 درهم، ما أدى إلى قلب حياته رأساً على عقب - كما يقول - وتسبب في عجزه التام عن سداد الأقساط الإيجارية المتأخرة نتيجة نفاد الأموال التي حصل عليها خلال سنوات عمله.

وأكد أنه شرح لمالك المسكن الوضع المالي المتردي الذي يمر به منذ أشهر حتى يراعي ظروفه المالية ويمنحه مهلة للسداد، فمنحه مهلة قصيرة فعلاً إلا أنه لم يتمكن من توفير أي جزء من المتأخرات خلالها، وطلب من المالك منحه مهلة جديدة إلا أنه رفض.

وذكر «أبومحمد» أنه بحث عن عمل جديد يساعده على إعادة الاستقرار الأسري لعائلته حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل جديدة براتب لا يتجاوز 4000 درهم، ليسدد جزءاً من الديون التي اقترضها من أصدقائه والمقربين.

وأعرب «أبومحمد» عن خوفه وقلقه من أن تصبح أسرته من دون معيل، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بدخول السجن في أي لحظة في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير 26 ألف درهم لسداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه.