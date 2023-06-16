«دبي للقرآن» تختتم مسابقة «راشد بن محمد لأجمل ترتيل»

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في دورتها الـ16 لعام 2023.

وأقيم الاحتفال في المقر الرئيس للجائزة بمنطقة الممزر، وتضمن تكريم أعضاء لجان تحكيم التصفيات المبدئية والتصفيات النهائية والفائزين في فروع المسابقة.

وألقى عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد الزاهد، كلمة أشاد فيها بمشاركة 700 متسابق برفقة أولياء أمورهم، في تنافس شريف لأجمل الأصوات بفروع مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لدورتها الـ16، والاحتفال بتكريم أعضاء لجان التحكيم الذين شاركوا في التصفيات المبدئية بفروعها والتصفيات النهائية، وتكريم المتسابقين الفائزين في فئات هذه المسابقة القرآنية المباركة، التي حظيت بمشاركة كبيرة من أنحاء الإمارات في الترتيل والتجويد طوال أيام المسابقة.