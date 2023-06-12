«خيرية الفجيرة» تستعد لتسليم الأضاحي لـ 2000 أسرة

أفاد مدير جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف راشد المرشودي، بأن الجمعية تستعد لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي عبر صناديق مبردة لحفظ اللحوم لـ2000 أسرة في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة.

وأكد إطلاق حملة الأضاحي «أضحيتك فرحة وأجر» داخل الدولة وخارجها، وتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأيتام والأسر المتعففة، لافتاً إلى أن الجمعية حددت قيمة الأضحية بـ550 درهماً داخل الدولة، و400 درهم خارجها، بينما تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفاكهة 150 درهماً.

وأشار إلى أن الجمعية يسّرت على المتبرعين عبر توفير عدد من مندوبيها في 24 موقعاً في مناطق الفجيرة، إضافة إلى تحديد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي، وتخصيص صناديق من مادة الفلين لحفظ اللحوم وتسليمها مبردة لمستحقيها وفقاً لإجراءات السلامة الغذائية.

ويمكن الإسهام في المشروع بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأكد المرشودي حرص الجمعية على مساعدة المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، مبيناً أن القنوات الإلكترونية للجمعية مفتوحة لاستقبال التبرعات التي تستهدف الأسر المتعففة والأيتام.

وأضاف أن الجمعية أطلقت مبادرة «دولاب الخير»، التي تهدف إلى تجميع الملابس الجديدة والمستعملة والحقائب والأحذية، الصالحة للاستخدام، بهدف عرضها من خلال معرض خاص بالمبادرة، لتستفيد منها أكثر من 120 أسرة متعففة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وخصصت الجمعية رقماً مجانياً يمكن المتبرعين من الإسهام في دعم الأسر المتعففة وهم في منازلهم، من خلال إرسال مركبات مخصصة لنقل مقتنياتهم، وتجهيز وفرز الملابس والأحذية حسب القياسات، وتوزيعها على المحتاجين.

• تسليم الأضاحي سيتم عبر صناديق مبردة لحفظ اللحوم.