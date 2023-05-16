«النهضة النسائية» تثمن دور الإمارات في غرس ثقافة التطوع

أفادت المدير العام لجمعية النهضة النسائية في دبي، الدكتورة فاطمة الفلاسي، بأن احتفالات الإمارات من كل عام بيوم الإمارات للتطوع الذي يصادف 14 مايو من كل عام، مناسبة مهمة نتفاخر بها، متابعة أن جمعية النهضة النسائية وبتوجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة، وعبر وحدة التطوع بالجمعية، تسعى إلى تأصيل قيم التطوع وإطلاق المبادرات والبرامج التطوعية التي تعزز من التلاحم الوطني وثقافة الوفاء والشكر للقيادة التي أعطت بلا حدود للوطن الغالي.

وأضافت أن الجمعية بكل إخلاص وتفانٍ تسلط الضوء على العمل التطوعي وديمومته، وتأصيل القيم التطوعية الكريمة، ومساندة جهود الإمارات كنموذج رائد في تمكين أفراد المجتمع واستثمار الوقت والذات في ممارسات وطنية مبدعة وإيجابية تعزز من رقي النسيج المجتمعي.

وثمنت انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات للتطوع الذي تستضيفه عاصمة السلام أبوظبي للتآخي الاجتماعي بمبادرة من «زايد العطاء» وتنظيم جمعية إمارات العطاء وأكاديمية الإمارات للتطوع وبرنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية».

وأشارت الفلاسي إلى أن «احتضان أبوظبي العاصمة الخضراء لرسالة الأيادي البيضاء خطوة نعتز بها كثيراً، كما أن اهتمامات دولتنا بثقافة التطوع وتأصيلها في المجتمع رسالة وأمانة، وأن انطلاق مؤتمر الإمارات للتطوع في نسخته الـ23 تحت شعار (معاً لرد الجميل للوطن) فعالية مهمة نسمو جميعاً بها ونرتقي في فضاءات التطوع».