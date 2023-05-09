«عزيزي» تنضمّ إلى مبادرة «وقف المطورين العقاريين»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن تسجيل مساهمة جديدة ضمن مبادرة «وقف المطورين العقاريين» التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقدّم المساهمة شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصّصت «عزيزي» وحدة عقارية في مشروع «عزيزي بلازا» في منطقة جبل علي الأولى كوقف خيري مستدام، وتم تسليم العقار إلى «أوقاف دبي» لتتولى إدارته واستثماره وصرف عوائده على دعم مشروعاتها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاحين والأيتام والأرامل، ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية، وغيرها.

وتوجّه الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، بالشكر إلى شركة «عزيزي» على مساهمتها المتميزة وانضمامها إلى مبادرة «وقف المطورين العقاريين» وتعزيز جهودها المستمرة في مجالات العمل الخيري في إمارة دبي.

وقال المطوع إن المؤسسة تفخر بثقة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء ومشاركتهم بأصولهم في دعم مسيرة العمل الخيري التي تتبناها المؤسسة. وأكد حرص «أوقاف دبي» على الحفاظ على الأصول والمساهمات الإنسانية واستثماراها وتنميتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وصرف عوائدها في إطار يحدده الواقف ضمن المصارف الخيرية لدى المؤسسة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، على الدور المجتمعي والخيري الذي من شأنه أن تسهم فيه مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، مشيداً بالمساهمات والمسؤولية المجتمعيّة التي يُبديها المطورون في هذا الإطار، وآخرها إعلان «عزيزي» مساهمتها من خلال وقف عقاري مستدام.

وأضاف أن العمل الإنساني في دبي بات يشكل ثقافة راسخة بفضل أيادي الخير التي لا تتوانى عن المشاركة في مثل هذه المبادرات، والفضل في ذلك يعود لسياسة القيادة التي أرست قواعد العمل الخيري والإنساني في المجتمع الإماراتي نهجاً وممارسة، وكانت في مقدمة المساهمين عبر العديد من المبادرات والمشروعات التي تعدّ مرتكزاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير الشاملة.

بدورها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، إن وقف المطورين العقاريين من المبادرات الإنسانية التي ترسخ دور الشركات العقارية في تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتعاضد المجتمعي بين الشركات وأفراد المجتمع، ودعت التميمي كافة شركات التطوير العقاري إلى الانضمام للمبادرة والمساهمة في دعم جهود العمل الخيري التي تقودها المؤسسة.

إلى ذلك أفاد الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، بأن الشركة تفخر بالمساهمة بهذا العقار لأوقاف دبي للاستفادة من عوائده في مجالات خيرية مختلفة، بدءاً من التعليم وحتى الرعاية الصحية وغيرها لمساعدة المحتاجين. وأضاف عزيزي: «إننا نتحمل جميعاً مسؤولية المساهمة في الأعمال الخيرية قدر الإمكان، لضمان غدٍ أسعد لكافة شرائح المجتمع».