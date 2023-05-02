فحوص طبية مجانية للعمال في الحمرية

أقامت بلدية الحمرية مبادرات في إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للعمال، تعبيراً عن الاعتزاز بالعمال، وإسهاماتهم في البناء، بإقامة العديد من الفعاليات والفحوص الطبية المجانية.

تم تنفيذ الفعاليات والبرامج انطلاقاً من مسؤولية البلدية المجتمعية تجاه العمال الأكفاء، لما لهم من دور كبير في التعاون، والإسهام في تحقيق الإنجازات، وتعزيز علاقات العمال بالمهام الموكلة لهم في شتى مناحي العمل، بجانب تقديم الشكر والعرفان لهم على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة من جانبهم، ما يسهم في تنمية وتطور المجتمع. وشارك عمال البلدية من مختلف الإدارات والأقسام في الفعاليات الاحتفالية التي جرى تنظيمها على مدار يومين شملت يوماً ترفيهياً مفتوحاً في حديقة الشاطئ بالحمرية، تضمنت تنظيم يوم رياضي ترفيهي عبر إقامة بطولة لكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية بين الفئات العمالية بالبلدية، علاوةً على إقامة فعاليات ترفيهية للعمال، ومسابقات وتوزيعات للهدايا والجوائز للمستحقين.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن الاحتفال جاء عرفاناً بالدور الكبير والفعال للعمال، وإسهامهم في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة، باعتبارهم المحرك الأساسي في الدعم اللوجستي الفعال، مؤكداً أن بلدية الحمرية تحرص على استغلال هذه المناسبات لتوعية العمال، وإقامة فعاليات تعبر عن حقوقهم، وتحفيزهم على الإنتاجية والارتقاء وبذل المزيد من العطاء، الأمر يدعم مسؤولية البلدية تجاه أفراد المجتمع، والحرص على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية، وتقديم العون والشكر للآخرين.

ولفت الشامسي إلى أن بلدية الحمرية، قد عملت على تطوير مهارات العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وفقاً لأفضل المعايير في هذا المجال المهم.