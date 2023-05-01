جائزة دبي للقرآن تفتح التسجيل في مسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء في تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في دورتها الـ16، اعتباراً من اليوم حتى 20 مايو الجاري.

وأفادت الجائزة بأن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعتبر واحدة من أهم المسابقات التي تنظمها الجائزة سنوياً، وتضم المسابقة المخصصة للذكور خمس فئات

فقط، هي فئة براعم القرآن، وفئة فتيان القرآن، وفئة شباب القرآن، وفئة أئمة المساجد، وهي أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ومن ضمن شروط المسابقة أنه يشترط لغير المواطنين أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة.

وأوضحت أنه يجب أن يكون المتسابق متقناً أحكام التجويد ومخارج الحروف، وألا يكون للمتسابق في جميع الفئات تسجيلات قرآنية خاصة به على مواقع التواصل، ويحق للجائزة استبعاد أي مرشح إذا ثبتت مخالفته أياً من الشروط أو الأنظمة أو اللوائح الخاصة بالمشاركة.

وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إبراهيم محمد بوملحة، إن المشاركة في المسابقة تتم عن طريق تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات، التي يمكن الحصول عليها من خلال الحضور إلى مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي خلال ساعات الدوام الرسمي، أو من موقع الجائزة على الإنترنت ‏www.quran.gov.ae أو بالاستفسار عن طريق الهاتف رقم 042610666.