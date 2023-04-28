ورشة توعية للعاملين في المواقع الإنشائية بأبوظبي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية في المجلس البلدي بالمبنى الرئيس للبلدية، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ القوانين الخاصة بالمواقع الإنشائية، وتفاعلاً مع الأحداث العالمية، ومن ضمنها اليوم العالمي للبيئة والصحة والسلامة المهنية.

ويأتي تنظيم الورشة من منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مظلة من الأمان للعاملين في المواقع الإنشائية، وتعزيز سلامتهم عبر المراقبة المستمرة والمتابعة الحثيثة للمواقع الإنشائية للتأكد من تطبيقها لجميع متطلبات السلامة المهنية المتوافقة مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن بأبوظبي.

وتناولت الورشة نقاش عدد من الموضوعات من بينها آليات التفتيش على المواقع الإنشائية والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، والتدقيق الخارجي على الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء ومتطلباتها في ما يتعلق بالوقاية من الحوادث في مكان العمل، وكذلك إدارة الصحة والسلامة المهنية من خلال استخدام الأدوات المنطقية والمفيدة الهادفة إلى إحداث التحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى كيفية توفير أفضل بيئات العمل المحتوية على الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تحد من وقوع الحوادث.

إلى ذلك، حثت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات والعاملين في المواقع الإنشائية على الالتزام بكل التوصيات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والتقيد بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء حفاظاً على صحة وسلامة العاملين فيها وكذلك على سلامة أفراد المجتمع.