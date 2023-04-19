«رمضان دبي» يستقطب 50 ألف مصلٍّ في «تهجد» 27 رمضان

أدى 50 ألف مصلٍّ صلاة القيام (التهجد) أمس، في ليلة 27 رمضان، في المساجد التي تضم فعاليات (رمضان دبي)، بينهم 15 ألف مصلٍّ في فعالية قرّاء دبي، و25 ألف مصلّ في مساجد النخبة.

وأفاد مدير إدارة المؤسسات الإسلامية رئيس فريق قرّاء دبي، جاسم محمد الخزرجي، بأن عدد جوامع فعالية قرّاء دبي ثمانية، إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي، وتضم الفعالية 84 قارئاً، من بينهم 13 قارئاً من خارج الدولة، و25 قارئاً من داخل الدولة من المواطنين، و44 من طلاب إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وجلهم يمثلون كوكبة من كبار قرّاء العالم الإسلامي، على مستوى دول الخليج والعالم العربي، قدِموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، لافتاً بأن فعالية قرّاء دبي جذبت نحو 15 ألف مصلّ من حشود المصلين في هذه الليلة المباركة ليلة 27 من رمضان.

وقال مدير إدارة الخدمات الدينية رئيس فريق فعاليات المساجد، محمد ميحد السويدي، إنه تم إجراء الاختبارات اللازمة للعديد من أئمة الدائرة، وتم اختيار أصحاب الأصوات الندية لفعالية مساجد النخبة، وعددهم 50 قارئاً من أئمة الدائرة من أصحاب الأصوات الندية، يتوزعون في 20 جامعاً بدبي، لافتاً إلى أنه قد تم اختيار مساجد النخبة حسب المناطق والكثافة السكانية من المواطنين والمقيمين، والتي جذبت نحو 25 ألف مصلّ في هذه الليلة المباركة.