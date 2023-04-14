شرطة أبوظبي تعزز دور الأسرة بـ «جيران للكل»

شاركت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في فعاليات الحملة الإعلامية والترويجية «جيران للكل» التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية، وركزت الفعالية على تعزيز الوعي المروري للأسر، إلى جانب التعريف بالمؤسسة وفعالياتها وبرامجها ودورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتعزيز استقرارها.

وثمنت شرطة أبوظبي اهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الكامل لكل ما من شأنه أن يُعزز تماسك واستقرار الأسرة الإماراتية، وذلك من منطلق الفكر الراسخ في مجتمع الإمارات بأن سلامة الأسرة هي الطريق الأكيد إلى سلامة المجتمع، مؤكدة على الدور المحوري للأسرة في تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي مع التطور المستمر في كل مناحي الحياة.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع، وتعزيز التواصل معهم من خلال المشاركة في هذه الحملات والمبادرات، بهدف زيادة الوعي المروري بالقيادة الآمنة على الطرق، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيداً بجهود مؤسسة التنمية الأسرية في بناء مجتمع متماسك.

وتضمنت مشاركة شرطة أبوظبي عقد ورشة توعية، ركزت على أهمية تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتأكيد على ضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث، وإقامة مرسم حر للأطفال، وتعريفهم بدورية الطفل وتوزيع كتيبات التوعية، كما تم عرض أفلام توعية مرورية رقمية، وتوزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات.