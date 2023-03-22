شرطة أبوظبي توزّع 90 ألف وجبة إفطار في رمضان

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة لمبادرة «أطعم تؤجر» الرمضانية 2023، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، والشركاء الرئيسين، وبتنظيم من إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة ومديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.

وأفاد نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العقيد سهيل محمد الخييلي، خلال مؤتمر صحافي عقد في جامعة خليفة في أبوظبي، بأن المبادرة تتضمن توزيع 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، منها 2000 وجبة في أبوظبي يومياً، و1000 وجبة في مدينة العين على السائقين في ستة مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي نحو «تعزيز التوعية والثقافة المرورية»، و«ثقة ورضا المجتمع» وإسعاده.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار، نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار، مؤكداً الحرص على وقاية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة في ارتكاب الحوادث المرورية، ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء، وتتضمن توزيع منشورات توعية بأهمية الحد من السرعات، والالتزام بقواعد السير والمرور.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، ونشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في دعم تطلعات الإمارة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، وبما يعكس تضافر جهود كل الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وزيادة عدد المتطوعين المشاركين لعام 2023 في تجهيز الوجبات، بما يعزز قيم التكافل والتلاحم، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة.

وقالت رئيس فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، سمية مبارك الكثيري، إن المشاركة تهدف إلى توجيه طاقات متطوعي ومتطوعات الفريق لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، وإشراك المتطوعين في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية.

وأكدت أن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة التي تسعى إليها القيادة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي لخدمة الوطن المعطاء، والحفاظ على السلامة المرورية، والتقليل من سرعة السائقين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل حلول موعد الإفطار، وسيتم احتساب ساعات تطوعية، وتقديم شهادات تقدير، بعد تسجيل المتطوعين على الموقع الإلكتروني لمنصة الإمارات للتطوع.