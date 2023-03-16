على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

يواجه مرتادو شارع الجزعة التابع لإمارة رأس الخيمة ازدحاماً مرورياً بشكل كثيف عند تقاطعات الشارع، خصوصاً خلال الفترات المسائية، حيث تتكدس أعداد كبيرة من السيارات حول التقاطع الأول، وفي الامتداد إلى التقاطع الثاني، ما يسبب ربكة مرورية، ويستنزف كثيراً من الوقت.

وتكرار الازدحام يسبب لأصحاب المركبات انزعاجاً كبيراً، بسبب تأخر بعضهم عن العودة إلى منازلهم.

ومما يزيد الأمر صعوبة عدم وجود خيارات أمام السائقين، إذ تنعدم الطرق التي يمكن النفاذ إليها، لذا نناشد بلدية رأس الخيمة إيجاد حلول بديلة، أو إنشاء جسور تسهل الحركة المرورية، لتخفيف الازدحامات المرورية.

(أبومحمد)



شرطة رأس الخيمة

يرصد سكان وزوار في إمارة رأس الخيمة انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من جنسيات عربية في مناطق متفرقة من الإمارة، خصوصاً المناطق الحيوية والطرق الرئيسة، حيث يحاول هؤلاء بيع سلع بسيطة، مثل سجادات الصلاة.

وبعضهم يتخذها وسيلة غير مباشرة للتسول، متعمداً استعطاف الآخرين، وإثارة شفقتهم.

ومما يثير مخاوف السائقين الذين يتعرضون لهذا النوع من المواقف حركة الباعة العشوائية بين المركبات عندما تتوقف أمام الإشارات المرورية، إذ يعرضون أنفسهم لحوادث الدهس.

المطلوب من شرطة رأس الخيمة تنفيذ حملات تفتيشية للحد من هذه الظاهرة، الدخيلة وغير الحضارية، وعمل حملات توعية لتحذير الأفراد من التعامل مع المتسولين.

(أبوعيسى)