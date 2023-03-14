مجمع القرآن الكريم بالشارقة يعتمد اللائحة التنظيمية لإدارة المقارئ

اعتمد رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، اللائحة التنظيمية لإدارة المقارئ في المجمع دعماً لتطوير الكفاءات العلمية المعنية بتدريس القرآن وعلم القراءات والعلوم المتصلة به، وتحقيق التميز والريادة العالمية في إعداد المجازين بالقراءات والأسانيد المتواترة.

ويأتي اعتماد اللائحة التي ستكون متاحة لجميع المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم وعلم القراءات داخل الدولة وخارجها، ضمن سعي المجمع لإرساء معايير واضحة وفاعلة في إدارة المقارئ وتنميتها، وتوفير بيئة تعليم مناسبة وفق أفضل الممارسات المعمول بها في دولة الإمارات.

وأكد الطنيجي أن اللائحة تهدف إلى إعداد مناهج علمية رصينة للقراءات المتواترة رواية ودراية من أجل تخريج علماء أكفاء في علوم القرآن والقراءات، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات الاختصاص محلياً وعالمياً لتطوير العمل وتأهيل الكفاءات ومواصلة مسيرة التقدم والتطور.

وقال الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، الدكتور شيرزاد عبدالرحمن طاهر، إن المجمع يسعى إلى تطوير استراتيجيات تعليم القرآن وعلومه، وتحقيق رسالته، مستعيناً بأرقى الوسائل المختلفة التي تمكنه من إيصال رسالته إلى كل شعوب العالم، الأمر الذي يمكّنه من مواكبة كل التطورات والإنجازات، ورسم سياسات فاعلة وإعداد البرامج التعليمية لطلبة المقارئ، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المهتمة بعلوم القرآن داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن اللائحة تتضمن الضوابط والتفاصيل كافة المتعلقة بالمقارئ وإدارتها وقبول الطلبة فيها.