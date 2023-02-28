حملة «بيت الخير» تستهدف مساعدة 58 ألف أسرة خلال رمضان

واصلت «بيت الخير» فعاليات حملتها الرمضانية «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، التي بدأت في الأول من رجب، واستكملت التحضيرات كافة لتنفيذ حملة ناجحة وفعالة، من المقرر أن تنفق 50 مليون درهم، وتستهدف مساعدة 58 ألف أسرة ومحتاج خلال شهر رمضان.

وقد استعدت الجمعية باستصدار كل التصاريح الرسمية الخاصة بفعاليات الحملة، كما انتهت من عقد الاتفاقات المالية والترتيبات الخاصة بصرف قسائم المير الرمضاني، كجمعية الاتحاد والجمعيات التعاونية وبعض المولات الكبرى داخل الدولة، لصرف البطاقات الشرائية، التي ستصدرها «بيت الخير»، وقيمتها الإجمالية 4.5 ملايين درهم، وتراوح قيمة البطاقة ما بين 1000 و3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان.

كما يتم التحضير لمشروع «إفطار صائم» الذي يستهدف بشكل خاص العمال المقيمين، حيث استعدت الجمعية باستصدار كل التصاريح الخاصة بإقامة إفطار رمضان في المساجد، وتوزيع الوجبات عند الإفطار، وتوقيع التعاقدات الخاصة بالمطابخ المعتمدة لتوريد وجبات الإفطار المتكاملة، ضمن شروط الصحة والسلامة، وتنظيم جهود المتطوعين الذين سيقومون بالتوزيع، ومن المقرر أن يوزع المشروع يومياً ما لا يقل عن 15 ألف وجبة.

وتمتاز حملة هذا العام بتخصيص 29 مليون درهم مساعدات طارئة ومقطوعة لمعالجة الأزمات التي تعانيها الأسر والحالات الضعيفة والمعسرة، حيث تكثر طلبات المساعدة في الشهر الفضيل لثقة المحتاجين برغبة المحسنين في التصدق خلال رمضان. وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع بالمساهمة في علاج المرضى الذين يمرون بحالات حرجة، آخرها مبلغ 50 ألف درهم للمساهمة في علاج طفل يعاني ضمور العضلات الشوكي.