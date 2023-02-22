شرطة أبوظبي تشارك في «تنظيف الشواطئ»

شارك أعضاء من «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي مع 125 طالباً من أكاديمية «جيمس» الأميركية في مبادرة «تنظيف الشواطئ.. من أجل مستقبل أكثر استدامة» بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العميد حمود سعيد العفاري، بأن المشاركة في المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز دور المجتمع في استدامة الأمن والأمان، من خلال إشراك شرائحه كافة في الحفاظ على المكتسبات.

وأشار إلى حرص القيادة الشرطية على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى منتسبيها بصفة خاصة، وأفراد المجتمع بشكل عام، في مجال حماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، بما يتوافق مع أطرها المطبقة في مجال التنمية المستدامة.