«إسلامية دبي» تطلق دبلوماً في صناعة المحتوى

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 على مدار يومين، للعاملين في الوظائف الدينية، وذلك ضمن «مشروع غراس».

وقالت مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة، يسرى القعود، إن إطلاق برنامج دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 جاء وفقاً لمعطيات الساحة العالمية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السريع على أفراد المجتمع، لاسيما في الجانب الديني، وذلك بهدف تأهيل الوعاظ والمرشدين والأخصائيين من أصحاب الوظائف الدينية لكيفية صناعة المحتوى والرد والتأثير على أفراد المجتمع، حسب خطة التدريب والتأهيل المستمرة التي بدأت بتأهيلهم ومنحهم دبلوم تمكين الوعاظ وتوجيه الخطاب الديني مسبقاً في عام 2018.

وأوضحت القعود أن هذه الدورة بعنوان «الهندسة الاجتماعية وبناء المجتمع الواعي»، وتمت على مدار يومين، وهي ضمن الخطة المعتمدة لمشروع غراس في الإدارة، لافتةً إلى أن الدبلوم تم تصميمه وإعداده بناء على المدخلات والدراسات والأهداف المرجوة في المشروع، حيث يُعنى بالهندسة الاجتماعية ودورها في استشراف مستقبل التدين في المجتمعات الإسلامية، وتضمن البرنامج محاور عدة تحدثت عن الهندسة الاجتماعية، وبناء المجتمع الواعي، وفن الإقناع وأدواته، ومقاييس وأدوات فن التأثير، كما ضم البرنامج صناعة المحتوى الديني في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسعة مجال الإدراك والإقناع.

من جانبه أفاد رئيس قسم الإرشاد الديني مسؤول مشروع غراس، إبراهيم المنصوري، بأن عدد المستفيدين من دبلوم صناعة المحتوى والتأثير في موضوع (الهندسة الاجتماعية وبناء المجتمع الواعي) بلغ 20 مستفيداً من الوعاظ والمرشدين والأخصائيين من أصحاب الوظائف الدينية، والذين يقومون بمهمة الوعظ والإرشاد في المجتمع وإلقاء المحاضرات والدروس الدينية، إضافة إلى المفتين والباحثين، لافتاً إلى أن الدبلوم سيتناول طرح وعرض موضوعات عدة أخرى لهذه الفئة خلال فبراير الجاري وحتى مارس المقبل.