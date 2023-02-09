على مكتب المسؤول

بلدية المدام

تبذل الجهات المعنية جهوداً في الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتصب في الصالح العام، ولكن سكان في شعبية الرفادة بمنطقة المدام في الشارقة يعانون انبعاث روائح الصرف الصحي الكريهة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بسبب وجود مكب مياه الصرف الصحي ومكب النفايات بين الشارع العام وشعبية الرفادة، وعند هبوب الرياح تنتقل الروائح الكريهة إلى سكان المنطقة ما يسبب لهم مضار صحية، وتسبب لهم إزعاجاً دائماً.

لذا أناشد المسؤولين في بلدية المدام النظر في هذا الأمر وإيجاد حل لانبعاث هذه الروائح الكريهة، والعمل على نقل مكب مياه الصرف الصحي ومكب النفايات إلى مكان بعيد عن المناطق السكنية بمسافة كافية، من أجل إسعاد السكان وحرصاً على الصحة العامة.

(أم حمد)

التنمية الاقتصادية في العين

يعاني مستهلكون في مدينة العين ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية في بعض المحال التجارية دون وجود مبرر لذلك، خصوصاً المحال المتخصصة في بيع القهوة بأنواعها، إذ رصد مستهلكون تفاوتاً كبيراً في أسعار بيع منتجات القهوة بشكل كبير، مستغلين إقبال الأفراد على شراء منتجات القهوة ورفع أسعارها بشكل دائم دون رقابة.

وأكدوا أن سعر كيلوغرام بعض أنواع القهوة كان يباع في منافذ البيع المحلية بـ65 درهماً وحالياً ارتفع سعرها إلى 78 درهماً، وتتباين الأسعار وفقاً لموقع المحل التجاري، وسياسته التسعيرية، ونوعية القهوة، مطالبين بتثبيت الأسعار من قبل الجهات المعنية لمنع أي تلاعب من قبل التجار، لذا أناشد المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في العين النظر في هذا الأمر من أجل حماية الأفراد من استغلال بعض التجار.

(أبوعلي)