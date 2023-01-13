«أوقاف دبي» تدعم الأسر المنتجة بـ 500 ألف درهم

أطلقت جمعية دبي الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مبادرة «تأهيل الأسر المنتجة» التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية الأسر المتعففة.

وخصصت «أوقاف دبي» 500 ألف درهم لدعم المبادرة، وتقدم المبادرة تكاليف التراخيص اللازمة للمشروعات ومصروفات التأهيل والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات والمواد الأساسية، بالإضافة إلى عمليات التسويق والترويج للمشروع وتمكين الأسر لمدة عام كامل، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع الواحد 30 ألف درهم بحيث يستهدف تأهيل 23 امرأة خلال المرحلة الأولى بقيمة 690 ألف درهم.

وتهدف المبادرة إلى زيادة دخل الأسر المتعففة لمساعدتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة إنتاجية عدد من الشرائح والفئات المجتمعية لسد احتياجاتها وتوفير متطلباتها المعيشية، ويسهم المشروع في تخفيف العبء عن الجمعيات الخيرية، وتحقيق إضافة اقتصادية مستدامة للمجتمع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، أن «أوقاف دبي» تتعاون مع جمعية دبي الخيرية لإنجاح المبادرة المجتمعية الخيرية، وستواصل دعمها للمشروع في المراحل المقبلة بهدف تمكين أكبر عدد من الأسر المتعففة، وإمدادها بالمتطلبات اللازمة لإنشاء مشروعها المستدام.

وذكر أن المبادرة تحقق رؤية القيادة في تأهيل الفئات المستحقة ليكونوا رواد أعمال، موضحاً أن تأهيل النساء المنتجات يسهم في رفع مستوى كفاءتهن وإنتاجيتهن في المجتمع ويحقق طموحاتهن في امتلاك مشروعهن الخاص، فضلاً عن سد احتياجاتهن وتوفير متطلباتهن الحياتية.

وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يحقق الاستدامة في الإنتاج، ويخفف العبء عن المؤسسات والجهات الخيرية بحيث تصبح العائلات المشمولة بالمبادرة قادرة على إعالة نفسها وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر إدارة مشروعها الخاص.