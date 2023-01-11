«أوقاف دبي» تعتمد الهوية المؤسسية الجديدة

كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن هويتها المؤسسية الجديدة، التي تتوافق مع المسمى الجديد، وذلك بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون «مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي» رقم (17) لسنة 2022.

وأفادت المؤسسة بأن دليل الهوية المؤسسية الجديد يتكون من مجموعة عناصر تستخدم لإيصال صورة مؤسسية شاملة حول نشاط المؤسسة على جميع الوسائط التي تنتجها، كما يدعم المتطلبات المستقبلية للهوية بتميز وحيوية، وتم تعزيز الهوية المؤسسية من خلال استخدام اللونين الأخضر والذهبي لتحاكي نشاط المؤسسة المرتبط بالقيم الإنسانية النبيلة، حيث يرمز اللون الأخضر للنمو والسعادة، فيما يرمز اللون الذهبي لغرس شعور المتانة والاستقرار والقيمة والرقي.

وأوضحت المؤسسة أن الشعار الجديد يأتي باسم «أوقاف دبي» وتم رسمه بشكل أفقي يعكس جمال الخط العربي الكلاسيكي، فيما تم تصميم الحروف بطريقة إبداعية متصلة ترمز إلى أصول الوقف في المؤسسة والوحدة المجتمعية، وتعكس الخطوط الحادة للشعار الجدية وتمثل الثقة والجدارة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، أن الهوية تعكس خطط وطموح المؤسسة وتطلعاتها في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في المجتمع الإماراتي ويجسد اللون الأخضر أهداف المؤسسة في تحقيق الاستدامة في مشروعاتها واستثماراتها الخيرية، فيما يرمز اللون الذهبي إلى مكانة المؤسسة الراسخة والرائدة في المجتمع، مشيراً إلى أهمية اعتماد الهوية المؤسسية ذات البصمة الواضحة والصورة المتميزة في خلق الثقة والمصداقية.