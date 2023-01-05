على مكتب المسؤول

إدارات المرور

تنفذ إدارات المرور في الدولة حملات سلامة مرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية (السكوتر الكهربائي) والنارية، من أجل تعزيز الوعي المروري لديهم بضرورة التقيد باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة على الطرق، إلا أن بعض السائقين يعانون إزعاج الدراجات الكهربائية غير المرخصة بمختلف أشكالها وأنواعها، إذ يقودها بعض الشباب بصورة متهورة على طرق سريعة، وعكس اتجاه السير أحياناً، ما يشكل خطورة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الآخرين، وهذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وبدأ استخدام الدراجات الكهربائية في المناطق الصناعية وبين ورش تصليح المركبات لأغراض التنقل والنقل، وسرعان ما انتقلت إلى الطرق السريعة والشوارع الرئيسة ووسط المناطق السكنية، بلا أدنى التزام بمعايير السلامة المرورية، وانتشر وجودها على الممرات بين المباني السكنية، وعلى الأرصفة المخصصة للمارة، لذا أناشد المسؤولين بإدارات المرور في الدولة النظر في هذا الأمر، ووضع حلول جذرية لهذه الظاهرة، حرصاً على السلامة العامة. (أبوعلي)

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون لطريق (سويحان - أبوظبي) وجود جمال سائبة، تسير وترعى على أكتاف الطريق، ما يسبب ارتباكاً للسائقين، خصوصاً أن بعض الجمال قد تعبر الطرق بشكل عشوائي، على الرغم من وجود حواجز على جانبي الطريق، ما يهدد بوقوع حوادث مرورية، خصوصاً أثناء الليل، وهذه الظاهرة تختفي فترة، وسرعان ما تعود من جديد، نتيجة وجود عزب ومزارع بالقرب من الطريق، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي النظر في هذا الأمر، وتوعية أصحاب المزارع ومربي الماشية بعدم ترك الجمال والحيوانات ترعى على جوانب الطرق السريعة من دون راعٍ، حرصاً على السلامة العامة. (أبوغانم)