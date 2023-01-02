مواصلات رأس الخيمة تتيح النقل العام مجاناً لأصحاب الهمم

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بطاقة صقر الذهبية لخدمة أصحاب الهمم من خلال إتاحة التنقل لهم عبر الحافلات العامة مجاناً، وذلك لدعم المبادرات المجتمعية لدمج أصحاب الهمم في مختلف خدمات النقل العام وتشجيعهم على تجربة التنقل المتميزة عبر وسائل النقل المتاحة في إمارة رأس الخيمة، وانطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للهيئة بتوفير خدمات نقل انسيابية وآمنه لكل شرائح المجتمع.

وقال مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في الهيئة، محمد هاشم إسماعيل، إن الهيئة نفذت عدداً من الزيارات لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم ووزعت بطاقات صقر الذهبية عليهم، والتي تتيح حرية التنقل المجاني عبر وسائل النقل العام داخل الإمارة وإلى الإمارات الأخرى.

وتنقسم بطاقة صقر الإلكترونية إلى ثلاث فئات «الزرقاء» لكل المستخدمين، و«الذهبية» لأصحاب الهمم، و«الفضية» للطلاب وكبار المواطنين والمقيمين، إذ يمكن شراء البطاقات عبر منافذ البيع في محطة الحافلات الرئيسة بمنطقة الظيت الجنوبي أو الشراء المباشر من الحافلات، حيث تبلغ قيمة شراء البطاقة للمرة الأولى 30 درهماً، ويكون الرصيد المتاح في المحفظة الإلكترونية 20 درهماً، ويمكن إعادة شحنها من خلال المنافذ ذاتها، ويأتي إطلاق بطاقة صقر الإلكترونية لتسهيل استخدام الحافلات وتقليص زمن عملية سداد التعرفة، وتوفير قاعدة بيانات تسهم في دعم تخطيط وتطوير منظومة النقل العام، وضمن التحول الذكي في خدمات النقل العام برأس الخيمة.