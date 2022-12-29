«عقابية الشارقة» تفرّج كربة 12 نزيلاً بمليون درهم

كشف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، عن تفريج كربة 12 نزيلاً في المؤسسة، من خلال تسديد مديونياتهم، بقيمة مليون و43 ألف درهم، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وفاعلي الخير.

جاء ذلك خلال حزمة من الفعاليات المجتمعية والرياضية المتنوعة للنزلاء، نظمتها الإدارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز جودة حياة النزلاء في المؤسسة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

حضر الفعالية رئيس قسم الإصلاح والتأهيل، المقدم عبدالله الغزال، ورئيس قسم شؤون النزلاء، المقدم عبدالله الكتبي، وعدد من شركاء القيادة، المتمثلين في جمعية الشارقة الخيرية، ومركز البحوث لزراعة الأسنان، ونادي الثقة للمعاقين، وممثلي حضانة دار الأمان التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية.

وتضمنت الفعاليات إتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل الإلكتروني بذويهم، وإفطار شعبي للنزلاء على مدى أيام الفعالية، إلى جانب يوم رياضي مفتوح تضمن العديد من الألعاب الترفيهية التي لاقت استحسان النزلاء، وكان من أبرزها مباراة ودية في كرة القدم بين فريق النزلاء بالمؤسسة، وفريق نادي الثقة للمعاقين، ومسابقة للدراجات الهوائية.

وفي الحفل الختامي تم تكريم الجهات المتعاونة والمشاركة، وأسر النزلاء المتعففين ببرنامج سند للتمكين الاقتصادي لأسر النزلاء.

• «عقابية الشارقة» تعمل على تعزيز جودة حياة النزلاء لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.