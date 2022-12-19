الإمارات تستضيف سوق المحتوى الرمضاني

استضافت الإمارات ملتقى سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني «ERCM»، الذي انطلقت أعماله افتراضياً هذا العام على مدار يومين، وركز على الموضوعات الاجتماعية التي تعزز الروابط الأسرية، بمشاركة أكثر من 50 جهة مشاركة من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ويعد سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني حدثاً سنوياً فريداً، يستهدف موزعي ومنتجي المحتوى ومنصات البث المختلفة، الذين يقدمون برامج خاصة لشهر رمضان الفضيل، حيث أعرب العديد المهتمين المشاركين في الحدث عن تقديرهم لمثل هذا الملتقى، الذي يوفر فرصة ذهبية أمامهم للاستحواذ على المحتوى المميز من مختلف أنحاء العالم.

وعقد خلال هذا الحدث الافتراضي أكثر من 100 اجتماع مقرر مسبقاً، بحضور العديد من الوكلاء وممثلي محطات التلفزة البارزين، في مشاركة هي الأكبر ضمن السوق منذ إنشائه، الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المحتوى الخاص بالموسم الرمضاني.

وأتاح السوق للمشاركين إمكانية استخدام «مركز أعمال المحتوى»، وهو منصة تواصل متخصصة، تم تطويرها لتلبية احتياجات العملاء الإقليميين والدوليين افتراضياً، تتيح للمشاركين فرصة مميزة للتواصل مع عملاء من مختلف أنحاء العالم، وتمكنهم من جدولة الاجتماعات الافتراضية بشكل مسبق، بما يضمن لهم إبرام الصفقات، وإغناء مكتباتهم الخاصة بالمحتوى.

ويأتي سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني بدعم من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي «DICM»، وهو حدث سنوي، تنظمه شركة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض.