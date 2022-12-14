«إسلامية دبي» توفد 31 طالباً من «مراكز مكتوم للقرآن» لأداء العمرة

أوفدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ممثلة بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه 31 طالباً من طلاب المراكز من أجل أداء العمرة، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم الإداري والإشرافي وتستمر رحلة العمرة خمسة أيام.

وقال مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه رئيس وفد رحلة العمرة، حمد محمد الخزرجي، إن الرحلة انطلقت من مطار دبي الدولي السبت الماضي متجهة إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ومن ثم السير إلى مكة المكرمة لبدء أداء مناسك العمرة ومن المقرر أن تستمر رحلة العمرة خمسة أيام، سيتم خلالها زيارة بعض الأماكن المقدسة والمرافق الدينية في مكة المكرمة ثم العودة إلى الدولة.

وأوضح أن تنظيم هذه الرحلة يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه لتشجيع الطلاب الدارسين والمتميزين في حفظ القرآن الكريم، بهدف أداء الرسالة العظيمة التي أرادها مؤسس المراكز، المغفور له، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في تخريج حفظة وحافظات متقنين للقرآن الكريم من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن رحلة العمرة ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية لإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه.

• «إسلامية دبي» تعمل على تشجيع الطلاب الدارسين والمتميزين في حفظ القرآن الكريم.