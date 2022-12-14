رصد سكان في الدولة قيام أفراد من الجنسين بقيادة دراجات كهربائية والسير بها على طرق رئيسة على الرغم من أنها غير مرخصة للسير على الطرق السريعة، كما أن مستخدمها لا يملك رخصة قيادة دراجة ولا لوحة أرقام مرورية، وهذه الظاهرة زادت بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، وهذا السلوك يعرض مستخدم الدراجة الكهربائية والآخرين لخطر وقوع حوادث مرورية، خصوصاً أن غالبية مستخدمي هذه الدراجات ليسوا على دراية كافية بقوانين المرور حتى إن بعضهم يقودونها عكس اتجاه السير، لذا أناشد المسؤولين في الجهات المعنية ضرورة تنفيذ حملات تثقيفية لتعزيز الوعي المروري لمستخدمي هذا النوع من الدراجات.