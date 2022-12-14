رد من «طرق دبي»

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها ستبدأ تنفيذ أعمال تحسينات مرورية على شارع الميدان، لافتة إلى أنه سيجري تحويل الدوارات الموجودة على الشارع إلى تقاطع إشارات ضوئية، وهذه التحسينات من شأنها الإسهام في تحسين الحركة المرورية على هذا الطريق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2023.

جاء ذلك رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «على مكتب المسؤول» بشأن الازدحام الواقع على الطريق الممتد من شارع الميدان باتجاه حديقة القوز في دبي في الفترتين الصباحية والمسائية، بسبب وجود دوارين على الشارع لا يبعد الأول عن الآخر إلا بضعة أمتار.

وكان الشاكي يطالب هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإيجاد حلول ناجعة لحل المشكلة المرورية في هذا الشارع الحيوي.

بلدية العين

أثنى قراء في مدينة العين على جهود بلدية مدينة العين، مؤكدين أنها بدأت في تكثيف الجهود بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وإجراء صيانة طرق المدينة الداخلية والخارجية، وتحسين النمط الجمالي للطرق والمظهر العام وأعمال صبغ الأرصفة على الطرق والدوارات بما يسهم في رفع المستوى الجمالي والحضاري، بما يتلاءم مع الخطط التطويرية والنظرة الجمالية المعهودة عن مدينة العين.

وأشاروا إلى أن تحسين وصيانة الطرق بشكل دوري من شأنها المساهمة في انسيابية الحركة المرورية في المدينة، موضحين أن جمالية الطرق وتشجير وسط الطرق وأطرافها يعتبر لوحة متناسقة من المزروعات والورود والأشجار، تزيد من جمال المدينة.